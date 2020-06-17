Hakim ve Savcı kararnamesi tamamlandı! 18 ilin başsavcısı değişti

HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Kararnameyle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değiştirildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Gül yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hakimler ve Savcılar Kurulunun, adli ve idari yargı yaz kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan hâkim ve savcılara başarılar diliyor, kararnamenin yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum.