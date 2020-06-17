Hakim ve Savcı kararnamesi tamamlandı! 18 ilin başsavcısı değişti
Kaynak: AA
HSK Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti.
HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Kararnameyle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değiştirildi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan açıklama yaptı.
Bakan Gül yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Hakimler ve Savcılar Kurulunun, adli ve idari yargı yaz kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan hâkim ve savcılara başarılar diliyor, kararnamenin yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum.
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