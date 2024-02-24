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Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
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24 Şubat 2024 Cumartesi 01:16:00 - Güncelleme:24 Şubat 2024 Cumartesi 01:16:00

Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: DHA

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Hakimler ve Savcılar Kurulunca, ad çekme sonucuna göre 148 adli yargı hakimi, cumhuriyet savcısı ve idari yargı hakimi adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarına ilişkin toplamda 148 atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), ad çekme sonucuna göre belirlenen adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarına ilişkin atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; adli yargıda 142, idari yargıda ise 6 yeni atama yapıldı. Toplamda 148 hakim ve savcının ataması 20 Şubat'ta yapılan ad çekme sonucu gerçekleştirildi. Söz konusu atamalar, 2802 sayılı HSK'nın 13'üncü maddesi gereği yapıldı. (DHA)

Etiketler : adli yargı hakimi cumhuriyet savcısı idari yargı hakimi
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