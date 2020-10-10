10 Ekim 2020 Cumartesi 15:18:00 - Güncelleme:10 Ekim 2020 Cumartesi 15:18:00
Hakim-savcı adaylık dönemi akademi ve adliye stajı 2 yıla çıkarıldı
Kaynak: AA
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, akademi ve adliye stajından oluşan hakim-savcı adaylık döneminin 2 yıla çıkarıldığı bildirdi.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Yargıda meslek öncesi eğitimi çok önemsiyor, bu sürecin nicelik ve niteliğini artırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, akademi ve adliye stajından oluşan hakim-savcı adaylık dönemini yeniden ele alarak, iki yıla çıkardık. Hayırlı olsun."
- Hakim-savcı adaylık dönemi akademi ve adliye stajı 2 yıla çıkarıldı
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