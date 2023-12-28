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28 Aralık 2023 Perşembe 17:54:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 17:54:00

Hakan Fidan'dan Yaşar Güler'e taziye ziyareti

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyareti yaptı.

PKK terör örgütü ilk olarak 22 Aralık'ta Hakurk bölgesindeki Sur Tepe bölgesine sızma düzenlemiş, çıkan ilk çatışma esnasında 6 asker şehit olmuştu. Ertesi gün ise Metina bölgesindeki sızma girişiminde çıkan çatışmada 6 mehmetçik şehit olmuştu. Her iki çatışmada 13 personel yaralandı.

Bakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki şehit olan askerler için Bakan Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Pençe-Kilit Operasyonu taziye ziyareti
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