Hakan Fidan'dan Yaşar Güler'e taziye ziyareti
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyareti yaptı.
PKK terör örgütü ilk olarak 22 Aralık'ta Hakurk bölgesindeki Sur Tepe bölgesine sızma düzenlemiş, çıkan ilk çatışma esnasında 6 asker şehit olmuştu. Ertesi gün ise Metina bölgesindeki sızma girişiminde çıkan çatışmada 6 mehmetçik şehit olmuştu. Her iki çatışmada 13 personel yaralandı.
Bakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki şehit olan askerler için Bakan Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki şehitlerimiz dolayısıyla Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/9d3ceRctJI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2023
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