Hakan Fidan'dan Yaşar Güler'e taziye ziyareti

PKK terör örgütü ilk olarak 22 Aralık'ta Hakurk bölgesindeki Sur Tepe bölgesine sızma düzenlemiş, çıkan ilk çatışma esnasında 6 asker şehit olmuştu. Ertesi gün ise Metina bölgesindeki sızma girişiminde çıkan çatışmada 6 mehmetçik şehit olmuştu. Her iki çatışmada 13 personel yaralandı.

Bakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki şehit olan askerler için Bakan Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.