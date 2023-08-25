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25 Ağustos 2023 Cuma 15:35:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 15:35:00

Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Ukrayna
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