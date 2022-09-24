Kafasını çıkaranı alıyoruz

MİT, 9 ŞEHİDİN FAİLLERİNİ PAKETLEDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı bültenle aranan "Lehenk" kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren "Alişer" kod adlı Hüseyin Yıldırım'ı sınır hattında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Türkiye'ye getirilen teröristlerden Çiçek'in 25 Eylül 2012'de Tunceli'deki gerçekleştirilen ve 6'sı asker 7 kişinin şehit edildiği bombalı saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Ağrı Doğubeyazıt'ta 2 askerin şehit olduğu 25 Ağustos 2020'deki saldırının da failleri arasında yer alan Çiçek'in Suriye ve İran'da, Yıldırım'ın ise Suriye ve Irak'ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi.

'ACIMIZ BİRAZ OLSUN DİNDİ'

MİT operasyonuyla faillerin yakalanması, 2012'de Tunceli'deki saldırıda şehit olan Kahramanmaraşlı Uzman Çavuş Ahmet Oğul'un ailesinin acısını biraz olsun dindirdi. Saldırının faillerinden "Lehenk" kod adlı Atilla Çiçek'in yakalanması, şehit babası Ejder Oğul tarafından buruk bir sevinçle karşılandı. Oğlunun şehit olduğu günü anlatan Ejder Oğul, Tunceli'deki hainlerin PTT aracını gasp ederek tuzak kurduklarını belirterek şöyle konuştu: "İkisi benim oğlumun yanında diğer üçü de değişik istikametten gelirken patlayan bomba ile şehit oldu. Bu hainleri yakalayan devletimizden Allah razı olsun. Terörün üzerine çok ağır baskıyla gidiliyor. Benim tek isteğim bunların idam edilmesi. Meclist'eki terör örgütünü yönetenlerin alnı dik gezemez ama benim anlım dik."

Ahmet Oğul, 2012'de Tunceli'deki hain saldırıda şehit olan 6 asker arasında.

3 KORUCUNUN KATİLİ SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Yüksekova'da 2016'da iş makinelerinin güvenliği sağlayan üç köy korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Rıdvan Hozman, İstanbul Havalimanı polisi tarafından yakalandı. Yapılan kontrolde Mehmet Sadık Hozman adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu değerlendiren ekipler, şüpheliyi parmak izinden tespit etti. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Hozman, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CUDİ 2 PKK'LIYA MEZAR OLDU

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerince 2 terörist yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İnlerinden kafalarını çıkardıkları an, kahraman evlatlarımız yakalıyorlar. Şırnak Silopi ilçesi, Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde 1 terörist, bölgede devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerimizin dikkati sayesinde yakalandı. Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında da aynı bölgede 1 teröristin daha yakalandığı duyuruldu.

ELAZIĞ'DAKİ İNLER EREN ABLUKASINDA

İçişleri Bakanlığı, Elazığ'daki terör üstlenmesine karşı operasyon başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonda Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 485 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

1 HAFTADA SINIRDA 31 TERÖRİST ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada Edirne, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak ve Mardin hudutlarından yasadışı yollarla geçmeye çalışan teröristlerin bilançosunu açıkladı. Bu kapsamda "Hudutlarımızdan yasadışı yollarla geçmeye çalışan 31 şahıs hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 17'sinin FETÖ, 10'unun PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.