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Haftanin'de SİHA'lı nokta mağara operasyonu: 10 terörist etkisiz hale getirildi
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30 Kasım 2023 Perşembe 12:02:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 12:02:00

Haftanin'de SİHA'lı nokta mağara operasyonu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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Irak'ın kuzeyinde Sinath-Haftanin'de yeraltı sığınağında tespit edilen 10 terörist SİHA atışı ve hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Böylece yurt içinde ve sınır ötesinde son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren 1976 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi.

Buna göre, son bir haftada gerçekleştirilen terör operasyonlarında 49 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1976 oldu.

24 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen hava harekatları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 17 hedef etkisiz hale getirildi.

10 TERÖRİST SİHA İLE İMHA EDİLDİ

29 Kasım'da Irak'ın kuzeyinde Sinath-Haftanin bölgesinde bir yeraltı sığınağında tespit edilen 10 terörist SİHA atışı ve müteakiben icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Terör inlerine tek tek girmeyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında son olarak çok sayıda odası bulunan bir mağara ele geçirdi.

Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 647 terörist etkisiz hale getiridi. Değişik çaplarda toplam 1.391 silah ve 780.057 mühimmat ele geçirildi.

2.515 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi ve 812 mağara/sığınak kullanılamaz hâle getirildi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudutlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 220 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 4'ü FETÖ olmak üzere 5'i terör örgütü mensubu.

2.391 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Yıl içerisinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12.687'ye yükseldi.

Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 194.157 oldu.

Ayrıca, icra edilen operasyonlarda 10 kilo geçtiğimiz hafta içerisinde olmak üzere 01 Ocak'tan itibaren 15 bin 313 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Etiketler : operasyon terör örgütü hava harekatı
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