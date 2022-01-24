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24 Ocak 2022 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 15:22:00

Haftalık harita açıklandı: İstanbul zirvede

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni koronavirüs vaka sayısı açıkladı.

ağlık Bakanlığının 8-14 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1571,46, İzmir'de 714,29, Ankara'da 629,65 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, vaka sayısı 100 bin kişide 1571,46'ya yükselen İstanbul, ülke genelinde vaka yoğunluğu en fazla şehir oldu.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı İzmir'de 714,29, Ankara'da 629,65 olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 vaka sayısı, 1-7 Ocak'ta İstanbul'da 1222,37, İzmir'de 574,85, Ankara'da 386,15 olarak açıklanmıştı.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli ve Trabzon olduğunu bildirdi.

İllere göre 8-14 Ocak'ta her 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"İstanbul (1571,46), Eskişehir (1427,5), Bingöl (1410,74), Kırklareli (910,88), Kocaeli (800,55), Bilecik (769,03), İzmir (714,29), Bolu (708,06), Tekirdağ (707,54), Gümüşhane (691,59), Rize (676,91), Yalova (663,65), Trabzon (643,43), Ankara (629,65), Giresun (626,22), Muğla (615,82), Çanakkale (518,33), Düzce (516,07), Bursa (490,23), Sakarya (478,11), Edirne (468,41), Ordu (446,55), Balıkesir (415,47), Karabük (412,54), Manisa (367,91), Aydın (363,78), Zonguldak (363,16), Bartın (358,83), Tunceli (349,94), Samsun (343,79), Sinop (333,55), Denizli (330,86), Kastamonu (328,93), Erzurum (328,77), Kütahya (309,53), Siirt (281,51), Tokat (281,17), Çankırı (280,1), Kırıkkale (265,52), Uşak (252,28), Burdur (248,98), Elazığ (224,85), Mersin (224,64), Nevşehir (223,96), Adana (222,29), Isparta (219,85), Kırşehir (216,83), Artvin (216,52), Çorum (216,18), Yozgat (202,58), Aksaray (193,61), Kayseri (192,83), Amasya (191,66), Erzincan (188,54), Batman (166,38), Sivas (154,27), Konya (153,95), Afyon (151,58), Diyarbakır (143,54), Kars (117,58), Gaziantep (114,89), Niğde (114,34), Bayburt (111,1), Hatay (106,43), Kilis (100,15), Osmaniye (99,53), Iğdır (95,87), Kahramanmaraş (92,45), Antalya (92,26), Karaman (81,2), Mardin (78,39), Bitlis (77,49), Malatya (76,91), Ardahan (68,63), Muş (63), Şırnak (59,88), Adıyaman (52,34), Ağrı (41,84), Şanlıurfa (37,82), Hakkari (19,61), Van (16,44)."

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona istanbul
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