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03 Şubat 2023 Cuma 07:47:00 - Güncelleme:03 Şubat 2023 Cuma 07:47:00

Hafta sonuna dikkat! Meteoroloji lapa lapa kar yağacak illeri açıkladı

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Meteoroloji güncel hava durumu raporunu açıkladı. Türkiye'de kış yeni başlıyor. Bugünden itibaren ülke genelin kar yağışı etkisini artıracak. İstanbul'da öğle saatlerinden sonra sağanak yağmur etkili olurken yüksek bölgelerde kar yağacak. İşte 3 Şubat güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji son dakika güncel hava durumu raporunu yayımladı. Sağanak yağmur ve kar 5 gün ülke genelinde etkili olacak. Yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunuldu. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeydoğusu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olmak üzere; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyılarının, gece saatlerinden sonra il genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 3 °C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batısının karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur va kar yağışlı

SİİRT °C, 5°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur va kar yağışlı

Etiketler : kar yağmur kış istanbul
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