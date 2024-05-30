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30 Mayıs 2024 Perşembe 12:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2024 Perşembe 12:00:00

Hafta sonu yaz geliyor

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Hafta sonu yağışlı ve serin hava yerini sıcak ve güneşli günlere bırakacak. Türkiye yaz mevsimini fiili olarak karşılayacak.

Yağışlı ve serin hava yerini sıcak ve güneşli günlere bırakacak. Türkiye 1 Haziran günüyle birlikte yaz mevsimini fiili olarak karşılayacak. Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde hava sıcaklığı 40 dereceyi bulacak. Artvin, Ağrı ve Ardahan'daki kısa süreli yağmur geçişleri dışında Türkiye'de yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı hızla yükselecek. Cumartesi günü Diyarbakır, Siirt, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Edirne'de sıcaklık 35 dereceye kadar çıkacak. Termometreler İstanbul ve Ankara'da 27, İzmir'de ise 30 dereceyi gösterecek. Hava sıcaklığının en yüksek olacağı il ise 40 dereceyle Aydın.

Etiketler : türkiye hava sıcaklıkları hafta sonu
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