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22 Mart 2024 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 10:30:00

Hafta sonu sıcaklıklar yeniden artacak

Kaynak: TRT Haber

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Ülke genelinde yağışlı sistem hafta sonu batı bölgelerden başlayarak yerini parçalı ve yer yer açık havaya bırakacak. Hava sıcaklıkları ise ülke genelinde artarak iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevreleri dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yarın doğu bölgelere kayarak Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor. Yağışların Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yer yer sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi dışında yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artacağı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve Diyarbakır'da 12, İstanbul ve Samsun'da 13, İzmir'de 19, Adana'da 21, Antalya'da 20 derece civarında seyredecek.

Etiketler : meteoroloji hafta sonu hava sıcaklıkları
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