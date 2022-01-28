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28 Ocak 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 17:00:00

Hafta sonu plan yapanlar dikkat: Kar sonrası siyah tehlike

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Türkiye genelinde günlerdir süren kar yağışının ardından Meteoroloji'den son dakika hafta sonu uyarısı geldi. Kar yağışı sonrası özellikle hafta sonu oluşabilecek olan 'siyah buzlanma' tehlikesine dikkat çekilerek 5 günlük hava tahmin haritası da paylaşıldı.

Yurt genelinde günlerdir süren yoğun kar yağışı bazı bölgelerde etkisini yitirse de zorlu kış şartları devam ediyor. Yurdun büyük bölümünde kar yağışları yer yer devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 21 il için önemli uyarı geldi. Öte yandan önümüzdeki 5 günlük hava tahmin haritası da paylaşıldı. Kar yağışı sonrası özellikle hafta sonu oluşabilecek olan 'siyah buzlanma' tehlikesine de dikkat çekildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı bölgelerimizden itibaren artmaya başlaması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde akşam saatlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 21 il için 'çığ' uyarısı yaptı. İşte o iller: Ağrı, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Muş, Siirt, Trabzon, Van, Şırnak, Artvin, Bitlis, Erzincan, Giresun, Malatya, Rize, Sivas, Tunceli, Bayburt, Ardahan. Hakkari için ise kar uyarısı yapıldı.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Ülkemiz genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, Hatay çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde iç kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, akşam saatlerinde güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum ve Ardahan ile Kars'ın kuzey çevrelerinin bu akşam saatlerinde, bölgenin güneydoğu kesimlerinin bu akşam ve yarın (Cuma) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Etiketler : çıg kar yağmur hasta sonu
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