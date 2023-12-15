VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu partisinden istifa etti
AB ile 13 ülke İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı
"İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor"
"Yaşadığımız depreme rağmen büyümemizi devam ettiriyoruz"
Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail provakasyonu
"2025 yılında açmayı hedefliyoruz"
15 Aralık 2023 Cuma 14:45:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 14:45:00

Hafta sonu kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Hafta sonu yurt genelinde yağış görülecek. Yağışların batı kesimlerde kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık değerleri batı kesimlerde mevsim normalleri altına gerileyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun iç ve batısı ile Akdeniz Bölgesi'nin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz'in batısı, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli, Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Aynı gün rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.

Pazar günü, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı ve çok bulutlu, yurdun kalan kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun iç ve kuzeyi ile Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Aynı gün rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 6, İstanbul'da 8, İzmir'de 11, Antalya'da 20, Adana'da 17, Diyarbakır'da 13 dereceye kadar gerileyecek.

Etiketler : hafta sonu yağış fırtına
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu

Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu
Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı
Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı

Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
Oğlu oyuncu oldu

Oğlu oyuncu oldu
"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"

"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

BRICS+ Fashion Summit'te Türkiye'yi Arzu Kaprol temsil etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX