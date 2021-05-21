Hafta sonu için sokağa çıkma yasağı başladı!

Hafta sonu için sokağa çıkma yasağı başladı!

Kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi 05.00'te sona erecek.

Tam kapanma sonrası 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşmede hafta sonu kesintisiz kısıtlamalar devam edecek. Bu akşam 21.00'de başlayan kısıtlama, pazartesi 05.00'te sona erecek.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 56 saat sürecek. Kısıtlamada polis ekipleri denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürmeye devam edecek.

Üretim, tedarik, sağlık, tarım ve hayvancılık gibi zorunlu faaliyetlerde bulunanlar kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu sektörlerde çalışanların kontrollerde görev belgelerini göstermeleri zorunlu olacak.

Marketler açık olacak

Fırın, bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Yalnızca zorunlu ihtiyaçlar en yakın noktalardan araç kullanmaksızın giderilecek.

Marketlerde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim, züccaciye, hırdavat gibi ürünler ve alkollü içecekler satılamayacak.

AVM'ler kapalı

Restoran, lokanta ve kafeler ise hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında paket servis hizmeti verecek. AVM'ler hafta sonu kapalı olacak.

Kısıtlama saatlerinde özel araçla şehirler arası seyahat de izne tabi olacak.

Uçak, otobüs, tren ve gemi ile seyahat için izin gerekmeyecek.