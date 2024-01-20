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20 Ocak 2024 Cumartesi 07:26:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 07:26:00

Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye, hafta sonuna yeni bir yağışlı ve soğuk hava sisteminin etkisi altında giriyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. 3 büyük ilde de yağış aralıklarla devam edecek.

Yağışlı ve soğuk hava, hafta sonundan itibaren yurt genelinde etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren 6 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerilemesi, bu düşüşle birlikte kuzey, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin yağış beklenen illerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Cumartesi günü İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli yağmur etkili olacak. Edirne ve Kırklareli'nde yine kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağışlar göreceğiz."

Pazar günü tüm bölgelerde yağış beklendiğini belirten Tekin, "Özellikle Ege kıyıları, Kuzey Ege'nin kuzeyinde, İç Anadolu'da, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışlar kuvvetli olacak" dedi.

3 BÜYÜK İLDE HAVA NASIL OLACAK?

3 büyük ilde de hafta sonu yağışlı bir hava hakim olacak.

Tekin, İstanbul, Ankara ve İzmir'de beklenen hava durumuyla ilgili şunları aktardı:

"Hafta sonu Başkentte yağış iki gün boyunca kendini gösterecek, cumartesi günü yağış akşam saatlerinden sonra başlayacak. İstanbul'a bakıldığında önümüzdeki üç gün boyunca aralıklarla yağmur devam edecek. İzmir'de ise yine hafta sonu yağış göreceğiz kuvvetli olma ihtimali yüksek."

SU BASKINLARINA DİKKAT

Yetkililer, sel, su baskını, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Etiketler : hava durumu istanbul ankara izmir hava sıcaklıkları
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