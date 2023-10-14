VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'li akvitist: Dünyada en güçlü Müslüman lider Sayın Erdoğan'dır
İsrail Gazze'yi gece boyu bombalamaya devam etti
Ekonomide gözler 12. Kalkınma Planı ve 2024 yılı bütçesinde
Gazzeli siviller için Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan üçüncü uçak Mısır'a indi
AK Parti'de yerel seçim çalışmaları hızlanıyor
Akdeniz'de deprem
14 Ekim 2023 Cumartesi 09:45:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 09:45:00

Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte tahminler...

ABONE OL

Hafta sonuyla birlikte yurdun güney ve doğu kesimlerinde yağış etkisini gösterecek. Özellikle Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli yağış bekleniyor. 3 büyük ilde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

Yurt genelinde sıcaklık mevsim normalleri civarında seyrediyor. Ancak hafta sonu bazı bölgelerde yağış bekleniyor.

Yurt genelinde yağış beklenmediğini belirten Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik şunları kaydetti:

"Cumartesi günü için sadece Batı Akdeniz ile Muğla ve Denizli çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklentimiz var onun dışında yurt genelinde yağış beklemiyoruz. Hava çoğunlukla az bulutlu ve açık olacak, sıcaklıklar da mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek."

PAZAR GÜNÜ KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Pazar günü ise yurdun güney ve doğu kesimlerinde yağış geçişleri görüleceğini aktaran Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü ise güney bölgelerimizde yağışlar biraz daha artıyor. Akdeniz bölgesinin tamamında, İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz. Özellikle Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yine kuvvetli yağışlar görebiliriz."

HAFTA SONU 3 BÜYÜK İLDE HAVA NASIL OLACAK?

Ankara, İstanbul ve İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmediğini vurgulayan Çelik, "Üç büyük şehrimizde hava hafta sonu az bulutlu ve açık olacak, sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrediyor. Ankara'da en yüksek sıcaklık 22-23 derece, İstanbul'da 24-25 derece, İzmir'de de 26-27 derece olmasını bekliyoruz" dedi.

Etiketler : hafta sonu hava sıcaklık yağış
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili
Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Victoria's Secret'tan teklif yok

Victoria's Secret'tan teklif yok
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
'Rüya' kadro

'Rüya' kadro

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX