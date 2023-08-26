VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yerlikaya: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Güneşte 10 milyar dolara yakın yatırım sahaya yansıdı
Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem
Kamu Toplu Sözleşmesi'nde gözler hakem heyetinde
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den eski golcüsü Serdar Dursun'u kadrosuna kattı
Rusya: Kiev'in, Moskova ve Moskova bölgesine İHA ile saldırı girişimi engellendi
26 Ağustos 2023 Cumartesi 10:15:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 10:15:00

Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Sıcak hava yurt genelinde etkili olmaya devam ediyor. Pazar gününden itibaren sıcaklık mevsim normallerine inecek. Hafta sonu, yurdun bazı bölgelerinde yağış geçişleri bekleniyor.

Kavurucu sıcaklar pazar gününe kadar sürecek.

Haftanın son gününde yurdun bazı kesimlerinde yer yer sağanak ve kuvvetli sağanak görülecek.

Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, pazar günü yeni bir yağışlı havanın güney batı kesimlerden yurda girmesini beklediklerini belirterek, "Pazar günü Marmara'nın güneyi, Ege ve Akdeniz'in hemen hemen tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak olmasını bekliyoruz. Yağışların özellikle Güney Ege de yer yer kuvvetli olarak görünmesini beklemekteyiz" dedi.

HAFTA SONU MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Meteoroloji hafta sonu Marmara ve Batı Karadeniz için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı.

Beklenen kuvvetli rüzgarın cumartesi ve pazar 40 ila 70 km/saat hızla etkili olacağı öğrenildi.

3 BÜYÜK İLDE HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu İstanbul ve Ankara'da bulutlu ve az bulutlu hava hakim olacak. İzmir'de ise yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yusuf Ziya Yavuz, 3 büyükşehrin hava durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Önümüzdeki üç gün boyunca İstanbul'da sıcaklıklar 32-33 derece civarında, gece ise 23-24 derecelerde, yağış beklemiyoruz. Başkent Ankara'da yağış beklemiyoruz sıcaklık 32-33 derece civarında, gece sıcaklıkları 19-20 derece civarında olacak. İzmir'de cumartesi günü için az bulutlu ve açık bir hava var, sıcaklık 34-35 derecelerde. Pazar günü yağış görülmesini bekliyoruz özellikle iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olma ihtimali var."

Etiketler : meteoroloji hafta sonu hava
Projelere yetişme telaşı

Projelere yetişme telaşı
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar
Dizi setinden hastaneye!

Dizi setinden hastaneye!
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim
Yengeler yarışıyor

Yengeler yarışıyor
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
Annesi yoğun bakımda

Annesi yoğun bakımda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX