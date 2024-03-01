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01 Mart 2024 Cuma 10:15:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 10:15:00

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Kaynak: TRT Haber

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Hafta sonu yurdun iç ve batı kesimlerinde yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Cumartesi ve pazar günü ise, Orta ve Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısı yağışlı geçecek. Yağışların Ege'nin kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde sağanak ve yağmur geçişleri şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının pazar günü kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalacağı, ancak genellikle mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 17, İstanbul'da 15, İzmir'de 19, Antalya'da 20, Samsun'da 19, Diyarbakır'da 13, Adana'da 22 derece civarında seyredecek.

Etiketler : meteoroloji hava sıcaklıkları hafta sonu
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