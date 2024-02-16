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16 Şubat 2024 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 11:30:00

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Kaynak: TRT Haber

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Hafta sonu yurdun kuzey ve güney kesimleri ile İç Anadolu'nun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları doğuda mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Artvin, Erzurum ve Iğdır çevreleri ile Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bolu'nun yüksek kesimleri ile Erzurum, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yarın, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz, Ege'nin kuz eyi, Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağışlı geçmesi bekleniyor.

Pazar günü ise yağışların, Marmara'nın doğusu, Orta ve Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun iç kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 10, Antalya'da 18, İstanbul'da 11, Samsun'da 14, İzmir'de 15, Diyarbakır'da 13 derece civarında seyredecek.

Etiketler : hafta sonu hava sıcaklık
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