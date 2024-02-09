Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurdun büyük bir bölümünde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Ancak bugün bazı bölgelerde aralıklarla yağış bekleniyor.

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Antalya'nın doğusunda aralıklı yağış öngörülüyor. Antalya'nın doğusunda yağışların ara ara kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlı hava, hafta sonu Doğu ve Güney kesimlerde etkili olacak. Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, yağışın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olacağını, pazar günü ise batı kıyılarında, Marmara'nın batısında, kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde aralıklarla yağış görüleceğini söylüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi olduğuna dair uyarıda bulundu. Dik yamaçların olduğu yerlerde yaşayan vatandaşlar çığ tehlikesine karşı dikkatli olması istendi.

3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU



İstanbul'da yağış beklentisi yok. Hava parçalı ve az bulutlu. Ankara'da mevzi sağanak yağış geçişi bekleniyor. İzmir'de ise cumartesi ve pazar günü aralıklı sağanak yağış bekleniyor.