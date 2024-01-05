Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Giresun, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin ve Artvin'in yüksek ve dağlık kesimleri ile Şırnak'ın doğusu, Van'ın güneyi ve doğusu, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Yarın yurdun tamamına yakın bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken Marmara'nın kuzeybatısı ile Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yağış geçişleri bekleniyor. Aynı gün rüzgarın Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Pazar günü Marmara, Orta ve Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Ege Bölgesi ile Orta ve Batı Akdeniz'de yağışlı sistem etkili olacak. Kalan bölgelerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerinin, Ankara'da 14, İstanbul'da 17, İzmir ve Antalya'da 19, Adana ve Samsun'da 20, Diyarbakır'da 11 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın, Orta ve Batı Akdeniz, Marmara'nın güneyi ile Ege Bölgesi'nin tamamında güneyli yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.