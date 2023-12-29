Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kaynak: TRT Haber
Hafta sonu Marmara ve Kıyı Ege'de yağış geçişleri beklenirken, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yarın yurdun tamamına yakınında parçalı ve az bulutu hava hakim olurken, Kıyı Ege'de yağış geçişleri görülecek.
Pazar günü ise Kıyı Ege ile birlikte Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor. Kalan kesimlerin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 11, İstanbul'da 14, İzmir'de 17, Antalya'da 21, Diyarbakır'da 12, Samsun'da 16 derece civarında seyredecek.
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