Hafta sonu hava nasıl olacak?
Kaynak: TRT Haber
Hafta sonu Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış beklenirken, hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAFTA SONU HAVA DURUMU
Cumartesi ve pazar günü yurt genelinde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış görülecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Bugün kuzey ve batı kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında gerçekleşmesi beklenen hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Cumartesi ve pazar günü günün en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara'da 31, İstanbul'da 30, İzmir'de 36, Antalya'da 36, Trabzon ve Samsun'da 26, Adana'da 33, Diyarbakır'da 42, Erzurum'da 29 derece olacağı tahmin ediliyor.
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