Hafta başından itibaren yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, pazartesi gününden itibaren öncelikle yurdun batı bölgelerinde başlayacak yağışların, zamanla tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi günü Marmara, Ege ile Doğu Akdeniz'de etkili olacak yağışların salı günü iç kesimleri de etkisi altına alması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren ise yağışlı sistem yurt genelinde etkili olacak.

Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta da yine mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, pazar ve pazartesi günleri Ege ve Marmara'nın güneydoğusunda, güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki 3 günlük süreçte günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 15, İzmir'de 19, İstanbul'da 17, Antalya'da 20, Mersin'de 22, Diyarbakır'da 16 derece civarlarında seyredecek.