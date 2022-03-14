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14 Mart 2022 Pazartesi 13:11:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 13:33:00

Hafız Murat: İyi insan kendisi hariç tüm insanlığı düşünendir

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24 TV'nin sevilen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, gözlerini 2,5 yaşında kaybeden Hafız Murat Hoca oldu. Star Yazarı Esra Elönü'nün hayata dair sorularını cevaplayan Hafız Murat, 'Benim şahsi anlayışıma göre iyi insan, kendisi hariç tüm insanlığı düşünendir. Kötü insan ise her zaman, her safhada, her anda her saniyede hep kendisini düşünendir, hep ben diyendir.' dedi.

24 TV'nin her bölümü ses getiren programı Arafta Sorular'da, Star Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Hafız Murat Hoca, 'Benim şahsi anlayışıma göre iyi insan, kendisi hariç tüm insanlığı düşünendir. Benim için önce can değil canandır. Kötü insan ise, her zaman, her safhada, her anda her saniyede hep kendisini düşünendir, hep ben diyendir. Şeytan da hata yaptı Adem'de hata yaptı. Adem cennetten kovuldu, şeytan dergahtan atıldı. Adem'in neden kabul edildiği ve şeytanın neden reddedildiğinin sebebi belli. Şeytan kıyası kitabın yanında yaptı, Kur'an ile kıyas yapılır mı? Ateş ile toprağı kıyaslamaya kalktı. Kötü insan her an ben diyendir. ' dedi.

İşte Hafız Murat'ın konuk olduğu programdan öne çıkan açıklamalar...

Taraflı tarafsız tüm yaratılanı sevdim ama dünyayı bir türlü sevemedim, hiç alışamadım

Dünyada mekan ahirette iman demiş büyüklerimiz. Rabbe'l-alemin geçici olarak bu cihanı halk ettiğine göre, dünya geçici bir evimiz. Taraflı tarafsız tüm yaratılanı sevdim ama, dünyayı bir türlü sevemedim, hiç alışamadım. Zevk sahibi olmama rağmen dünya ile hiç anlaşamadım. Ama insan sevgisi üst düzeyde.

Hüzünlü olmayan insan hiçbir işe yaramaz ki hüzün şart. Hüzünlenmek bir tek kırılmak anlamına gelmiyor

Hüzünlü olmayan insan hiçbir işe yaramaz ki hüzün şart. Hüzünlenmek bir tek kırılmak anlamına gelmiyor. Akşam üzerime hep hüzün çöker. Yalnızlık şarkımı akşam yapmışımdır. Hüzün illa kırılmak, terk edilmek anlamına gelmiyor ki. Hüzün güzel bir şey.

Sanatımla meşgul oluyorum, toplumu mağdur bırakmıyorum. Kurallara uygun; şarkı, türkü, ağıt uzun hava okuyorum. Ama camiyi terk etmiyorum, cami üslubunu hiç bozmuyorum.

Sanatımla meşgul oluyorum, toplumu mağdur bırakmıyorum. Kurallara uygun; şarkı, türkü, ağıt uzun hava okuyorum. Ama camiyi terk etmiyorum, cami üslubunu hiç bozmuyorum

Çok küçük yaşta camiiye girdim, çocukluğumuda çok güzel yaşadım. Çok güzel top oynardım.

Asıl görmeyen siz misiniz biz miyiz?

İki buçuk yaşlarındayken salıncak kazası geçirmişim. O zamanlar İstanbul'un evleri ahşaptı. Dört köşesi sopalı olan salıncaklar vardı. Anlattıklarına göre odunların üzerine oradan düşmüşüm. Beyin sarsıntısı geçirdiğim için acil doktora götürüyorlar ve beyin ameliyatına alıyorlar. Göz damarlarıma kara su iniyor ve amalık serüvenim başlıyor. Diğer meseleye gelince, gözü görenler bize yol yordam gösteriyor fakat, kendi gördüklerini inkar ediyorlar. O zaman burada bir çelişki oluyor. Biz ağma olduğumuz halde bu meseleye vakıf oluyoruz, gözü gören anlamıyor. Mesela muhalefet yapacak diğer partiyi lekelemek için yaptıkları işleri görmüyor. Bu körlükle alakalı. Bu yoldan gidin burası güzel diye bize gösteriyor ama kendi görmüyor. Bana gösterdiği yolun aleyhinde. Çelişki burada. Çok tehlikeli.

Hafız Murat, program süresince birbirinden güzel eserleri, 24 TV izleyicileri için seslendirdi.

"Garip kaldım Bu Yerlerde"

"Kırmızı Gül Demet Demet"

"Yemen Türküsü"

Hafız Murat'tan canlı yayında Esra Elönü'ne beste.

Hafız Murat'tan Potpuri!

Hafız Murat, 'Saba Makamı'nda ezan okudu!

"Ağlama Gözlerim Mevlam Kerimdir"

Etiketler : hafız murat esra elönü arafta sorular 24 tv
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