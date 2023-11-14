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Hacer Muhterem Coşan son yolculuğuna uğurlandı: Başkan Erdoğan cenaze namazına katıldı
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14 Kasım 2023 Salı 16:20:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 16:20:00

Hacer Muhterem Coşan son yolculuğuna uğurlandı: Başkan Erdoğan cenaze namazına katıldı

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Başkan Erdoğan, Hacer Muhterem Coşan için Eyüpsultan Camisi'nde düzenlenen cenaze namazına katıldı.

Başkan Erdoğan, Hacer Muhterem Coşan için Eyüpsultan Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Etiketler : Eyüpsultan başkan erdoğan Hacer Muhterem Coşan cenaze namazı
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