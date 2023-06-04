VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şahika Ercümen'den Van Gölü'nde "sıfır atık dalışı"
İmamoğlu yönetimi isyan ettirdi: Yapmayacaksa para toplayıp biz yapalım
Başkentte sağanak etkili oldu
Süper Lig'de sezonun son derbisi bugün yapılacak
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa merkezci politikayı eleştirdi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, görevi Kirişci'den devraldı
04 Haziran 2023 Pazar 15:06:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 15:06:00

Hacer Foggo, seçim sonrası yoksulları hedef gösteren CHP elitlerine isyan etti

ABONE OL

Cumhuriyet Halk Partisi Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, seçim sonrası yoksulları hedef gösteren CHP elitlerine isyan etti. Foggo, "CHP'nin yoksulluk politikaları seçim boyunca sahada hiç gündem edilmedi" dedi.

14/28 Mayıs seçimleri sonrası ağır bir hezimete uğrayan CHP'de Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, parti elitlerine isyan etti.

Birgün gazetesine yer alan, "Yoksulluk Ağı Kurucusu" adlı yazısında seçim sonrası CHP yöneticilerini hedef gösteren Foggo, "Belediye Meclislerimiz ve Milletvekillerimiz, Kadın ve Çocuk Merkezleri politikamızı anlamadı!" dedi.

Seçim sonrası yoksulları hedef gösteren CHP elitlerine isyan eden Hacer Foggo, "Yoksullar her seçimde sonuçlardan sık sık sorumlu tutuluyor, seçimlerde ortaya çıkan sonuçlardan "yoksulları" sorumlu tutmak yerine yoksullukla ilgili verilen sosyal politika vaatlerinin yeterli olup olmadığı, inandırıcı ve güven verici olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

CHP'nin yoksulluk politikalarının seçim boyunca sahada hiç gündem edilmediğini belirten Foggo, "Ortak politikalar metninde yer alan sosyal politikalarla ilgili yapılacak düzenlemeler sahada, sosyal medyada ve TV'lerde ne kadar tartışıldı" dedi.

CHP'nin depremzedeleri cezalandırmasını eleştiren Foggo, "Yeni politika, sizinle dayanışmaktan vazgeçtik "askıda fatura" ödemeyeceğiz "bursları keseceğiz" olmamalı" sözleriyle tepki gösterdi.

Kadın ve çocuk merkezleri kurmanın somut bir politika olduğundan bahseden Foggo, bu merkezlere belediyelerinin ve milletvekillerinin sahip çıkamadığını söyledi.

Etiketler : cumhuriyet halk partisi yoksulluk dayanışma ofisi hacer foggo seçim chp yoksul yoksulluk
Pişti oldular

Pişti oldular
881 bin TL'lik kombin

881 bin TL'lik kombin
Maske'yle şaşırtacak

Maske'yle şaşırtacak
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Keyfimiz yerinde mutluyuz

Keyfimiz yerinde mutluyuz
Barıştılar

Barıştılar
Kendi şarkısını yorumladı

Kendi şarkısını yorumladı
Lahmacunla şov yapılmaz

Lahmacunla şov yapılmaz
Instagram'da dolandırılıyordu

Instagram'da dolandırılıyordu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX