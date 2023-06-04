Hacer Foggo, seçim sonrası yoksulları hedef gösteren CHP elitlerine isyan etti

14/28 Mayıs seçimleri sonrası ağır bir hezimete uğrayan CHP'de Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, parti elitlerine isyan etti.

Birgün gazetesine yer alan, "Yoksulluk Ağı Kurucusu" adlı yazısında seçim sonrası CHP yöneticilerini hedef gösteren Foggo, "Belediye Meclislerimiz ve Milletvekillerimiz, Kadın ve Çocuk Merkezleri politikamızı anlamadı!" dedi.

Seçim sonrası yoksulları hedef gösteren CHP elitlerine isyan eden Hacer Foggo, "Yoksullar her seçimde sonuçlardan sık sık sorumlu tutuluyor, seçimlerde ortaya çıkan sonuçlardan "yoksulları" sorumlu tutmak yerine yoksullukla ilgili verilen sosyal politika vaatlerinin yeterli olup olmadığı, inandırıcı ve güven verici olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

CHP'nin yoksulluk politikalarının seçim boyunca sahada hiç gündem edilmediğini belirten Foggo, "Ortak politikalar metninde yer alan sosyal politikalarla ilgili yapılacak düzenlemeler sahada, sosyal medyada ve TV'lerde ne kadar tartışıldı" dedi.

CHP'nin depremzedeleri cezalandırmasını eleştiren Foggo, "Yeni politika, sizinle dayanışmaktan vazgeçtik "askıda fatura" ödemeyeceğiz "bursları keseceğiz" olmamalı" sözleriyle tepki gösterdi.

Kadın ve çocuk merkezleri kurmanın somut bir politika olduğundan bahseden Foggo, bu merkezlere belediyelerinin ve milletvekillerinin sahip çıkamadığını söyledi.