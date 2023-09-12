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12 Eylül 2023 Salı 15:45:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 15:45:00

Hac ön kayıtları yarın başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıtlar 13 Eylül'de başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkanlığın 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıtların 13 Eylül'de başlayacağını kaydetti.

Erbaş, "Bu kutlu yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt işlemlerini 13 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir." dedi.

Etiketler : diyanet işleri başkanlığı 2024 hac hac kayıtları
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