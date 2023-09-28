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28 Eylül 2023 Perşembe 12:23:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 12:23:00

Hac kuralarının tarihi belli oldu

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gelecek yıl Hac yolculuğuna Türkiye'den 85 bin hacı adayının uğurlanacağını kaydederek, kuraların ekim sonu veya kasım başında gerçekleştirileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gündemi değerlendirdi.

2024 Hac yolculuğu için başvuruların devam ettiğini ifade eden Erbaş, "Müracaatlar bittikten bir müddet sonra ki öyle zannediyorum çok geciktirmeyeceğiz. Belki kasımın başlarında, belki ekimin sonlarında kura çekimi merasimimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Hacca gitmek için geçmiş yıllarda müracaat eden kişi sayısının yaklaşık 2,5 milyon olduğunu aktaran Erbaş, "Bu yıl ne kadar olacak ona bakacağız. Onlar içinden 85 bin kadar kardeşimize kura çıkacak" diye konuştu.

"KUR'AN-I KERİM'E YAPILAN SALDIRILARI LANETLİYORUM"

Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıları lanetleyene Erbaş, İslam dininde kutsallara hakaret etmenin olmadığını söyledi.

Erbaş, şöyle devam etti:

"İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı hareketleriyle Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları her zaman olduğu gibi buradan da lanetliyorum. Bu kabul edilebilir değil bizim inancımızda. Hangi dine hangi inanca sahip olursa olsun insanlar onların kutsallarına hakaret etmek kutsallarına saldırmak kesinlikle yasaktır."

Etiketler : hac kura kabe ali erbaş
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