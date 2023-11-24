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24 Kasım 2023 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:24 Kasım 2023 Cuma 11:15:00

Hac kayıtları bugün sona eriyor

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı haccı için kesin kayıt işlemlerinin bugün sona ereceğini belirtti.

Başkanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, kurada ismi çıkan 83 bin 430 hacı adayı, kesin kayıt işlemlerini e-Devlet'te bulunan "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden yapabilecek.

Hacı adaylarının kesin kayıt hakkı elde etmeleri için işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Etiketler : diyanet işleri başkanlığı hac kayıt
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