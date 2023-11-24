Hac kayıtları bugün sona eriyor

Başkanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, kurada ismi çıkan 83 bin 430 hacı adayı, kesin kayıt işlemlerini e-Devlet'te bulunan "Hac İşlemleri" dijital hizmeti üzerinden yapabilecek.

Hacı adaylarının kesin kayıt hakkı elde etmeleri için işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.