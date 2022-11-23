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23 Kasım 2022 Çarşamba 15:24:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 15:24:00

Habur Sınır Kapısı'nda elektronik sigara operasyonu

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Habur Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen 2 farklı operasyonda 1033 elektronik sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tır "şüpheli" bulundu.

Söz konusu tır, x-ray taramasına sevk edilirken, tarama sonucunda şüpheli yoğunluklu bölgeler tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan detaylı aramada tırın dorse kısmı ile şase arasında bulunan boşluklara gizlenmiş 798 kaçak elektronik sigara bulundu.

Diğer operasyonda da Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Habur gümrük sahasına gelen bir aracı "şüpheli" olarak görüp yakın takibe aldı. Araç, arama hangarına alındı ve alt şase kısımlarındaki boşluklara gizlenmiş 235 kaçak elektronik sigara tespit edildi.

Söz konusu operasyonlarda ele geçirilen 1033 kaçak elektronik sigaraya el konulurken, olaylara ilişkin soruşturmalar Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

Etiketler : habur sınır kapısı elektronik sigara gümrük muhafaza ticaret bakanlığı
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