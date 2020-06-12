Habur'da 42.7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Habur Gümrük Kapısı'nda 42,7 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: DHA
Gümrük muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir tırın dorsesinin altına gizlenen 42 kilo 750 gram sıvı metanfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 42 kilo 750 gram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizinde, gümrük kapısına Irak'tan boş olarak geldiği belirtilen TIR'ın şüpheli olduğu değerlendirildi. X-ray taramasına yönlendirilen aracın dorsesinin alt bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Araç, detaylı inceleme yapılmak üzere arama hangarına sevk edildi. Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, köpeğin de X-ray taramasında saptanan şüpheli bölgeye tepki vermesi üzerine, aracın dorsesinin alt bölümüne 2 mavi bidon yerleştirildiği belirlendi. Bidonların içinde bulunan maddenin, sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi. Operasyonda, Türkiye'ye sokulmak istenen yaklaşık 17 milyon lira değerindeki toplam 42 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun naklinde kullanılan araca el koyuldu, sürücü ise gözaltına alındı. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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