Emekli Albay Levent Göktaş yakalandı

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02 Eylül 2022 Cuma 09:27:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 09:52:00

Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı

Kaynak: AA

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.

Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.

Etiketler : EGM İnterpol Daire Başkanlığı Adalet Bakanlığı EGM Mustafa Levent Göktaş
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