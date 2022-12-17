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17 Aralık 2022 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:17 Aralık 2022 Cumartesi 14:00:00

Hablemitoğlu suikastının 20. yılında tetikçiler adalete teslim edildi

Kaynak: AA

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin 20. yılında aralarında iddianamede tetikçi olarak yer alan emekli Albay Levent Göktaş'ın da bulunduğu isimler adalete teslim edildi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu mezunu Hablemitoğlu, uzun yıllar basın danışmanlığı yaptıktan sonra aynı üniversitede akademisyenliğe başladı.

Orta Avrupa ve Balkanlarda Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında eserler kaleme alan Hablemitoğlu, çalışma hayatına ilişkin kitap ve makalelere de imza attı.

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun dikkatleri üzerine çekmesine neden olan çıkışı FETÖ'nün sözde "cemaat" olarak bilindiği yıllarda bu yapıya yönelik tespitleriydi. "Gülen cemaati"nin devlet içine sızarak kritik kadroları tuttuğuna dikkati çeken Hablemitoğlu, hayatını kaybettikten sonra yayımlanan "Köstebek" isimli kitabında, silahlı örgüt halini almaya başladığı tespitinde bulunduğu yapıyı "Fetullahçılar" olarak tanımladı.

Gülen'in yargılandığı Ankara 2 No'lu DGM'deki davanın delilleri arasında, Hablemitoğlu'nun örgütün CIA ile bağlantısını ortaya koyan "Etki Ajanları, Nüfuz Casusları ve Fethullahçılar" başlıklı raporu da yer aldı.

FETÖ İSTEDİ GÖKTAŞ YAPTI

Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün hazırladığı iddianameye göre, örgüte yönelik bu çalışmaları, Hablemitoğlu'nu hedef haline getirdi.

FETÖ, Hablemitoğlu'nu daha ileri gitmemesi için dönemin sözde Türkiye imamı Mustafa Özcan'ı görevlendirdi.

Özcan da Hablemitoğlu'nun önünün kesilmesi için FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı'ya durumu anlattı. Altaylı, Mustafa Özcan'ı, Hablemitoğlu ile görüştürmesi için dönemin sağlık bakanına ulaştı ancak her seferinde Hablemitoğlu, bu talebi geri çevirdi.

Bir zaman sonra Hablemitoğlu'nun MİT müsteşarı olacağına dair duyumlar üzerine yeniden devreye giren örgüt, onu öldürmesi için o dönem müsteşar olmak isteyen bir diğer isim Levent Göktaş'a ulaştı.

FETÖ'nün teklifini kabul eden Göktaş, bunun için emrinde görev yapan eski askerler Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek ve Nuri Gökhan Bozkır'a suikast talimatını verdi.

Bozkır, Hablemitoğlu'nun evinin olduğu sokakta keşif yaptı, ardından yurt dışı görevi kapsamında Kazakistan'da bulunan Mumcuoğlu, iz bırakmamak için KKTC üzerinden Türkiye'ye gelerek 18 Aralık 2002'de Hablemitoğlu'nu evinin önünde başından vurarak öldürdü.

TETİKÇİLER TEKER TEKER YAKALANDI

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi. Suikasta ilişkin detaylar yeniden incelendi, ulaşılan bilgiler, cinayetin FETÖ tarafından işlenmiş olabileceği şüphesini beraberinde getirdi.

Soruşturmayı genişleten savcılık, o dönem Ukrayna'da bulunan şüpheli eski asker Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkardı. MİT tarafından 27 Ocak 2022'de Türkiye'ye getirilen Bozkır, 8 Şubat'ta "suç örgütü üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklandı. Bozkır'ın "kasten öldürmeye yardım" ve "suç örgütüne üyelik"ten 24 yıla kadar daha cezalandırılması talep ediliyor.

Onun beyanları ve savcılığın daha önceki tespitleri doğrultusunda 8 Haziran 2022'de Levent Göktaş, Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emek ve Mumcuoğlu tutuklandı.

GÖKTAŞ, TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLDİ

Göktaş'ın, Bulgaristan'a kaçtığı bilgisi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iade işlemleri için gereken belgeleri Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

Bakanlığın girişimiyle 16 Aralık'ta Bulgaristan'dan Türkiye'ye iade edilen Göktaş, bir gün sonra İstanbul'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suikastın tetikçileri olarak iddianamede yer alan Göktaş, Mumcuoğlu ve Emek'in "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılması iddianamede talep edilirken, Göktaş'ın "örgüt kuruculuğu"ndan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar daha cezalandırılmaları isteniyor.

AZMETTİRİCİLER FİRARİ

Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlanıyor.

Daha önce "FETÖ üyeliği" ve "casusluk" suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı ile Köstem halen cezaevinde, Gülen ve Özcan ise firari.

Etiketler : necip hablemitoğlu hablemitoğlu cinayeti fetö
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