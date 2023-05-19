VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çukurova'da hasadın yaygınlaşmasıyla soğanın fiyatı düşüyor
İç Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Malatya'da deprem
Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'ne katılabilir
19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor
MSB'den 19 Mayıs paylaşımı
19 Mayıs 2023 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 10:30:00

Hablemitoğlu suikastı davasında 6 sanık tahliye edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yargılanan 6 sanık adli kontrolle tahliye edildi. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı.

Sanıklar Fikret Emek, Enver Mumcuoğlu ve Levent Göktaş ise tutuklu bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla bağlandıkları duruşmada, Hablemitoğlu'nun ailesi de hazır bulundu.

Tanık beyanlarının ardından ara karara yönelik mütalaasını sunmak üzere Savcı Zafer Ergün söz aldı.

Ergün, sanıklardan Göktaş ve Emek'in 16 Aralık 2002'de "patates hat" diye tabir edilen operasyonel hatlar üzerinden Mumcuoğlu'nun kullandığı patates hattı aradığını, söz konusu hattın 17 Aralık 2002'den sonra kullanılmadığını belirtti.

Yurt dışından alınan hatların Türkiye'deki baz verilerinin tespit edilemediğini dile getiren Ergün, sanıkların kullandığı belirlenen hatların incelenmesi ve dava dosyasına kazandırılması talebinde bulundu.

Savcı Ergün, 14 Aralık 2002'de Hablemitoğlu'nun Eskişehir Atatürkçü Düşünce Derneğinde katıldığı konferansın kamera kayıtlarının dava dosyasına kazandırılmasını talep ederek, Hablemitoğlu'nu izleyen ya da keşif yapan şüpheli kişi ya da kişilerin olup olmadığına ilişkin görüntülerin incelenmesini istedi.

Emekli albay Hasan Atilla Uğur, Gazeteci Yasemin Güneri'nin de aralarında bulunduğu bazı isimlerin tanık olarak dinlenmesi gerektiğini belirten Ergün, bu aşamada adli kontrol şartının yetersiz olacağı gerekçesiyle tutuklu sanıkların mevcut halinin devamı talebinde bulundu.

Müzakerenin ardından mahkeme başkanı heyetin ara kararını açıkladı.

DOSYADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Buna göre, tutuklu sanıklar Göktaş, Enver Altaylı, Bozkır, Mumcuoğlu, Köstem ve Emek, "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Böylece dosyada tutuklu sanık kalmadı.

Tutuksuz yargılanma kararı verilen sanık Altaylı, daha önce FETÖ üyeliği ve casusluk suçlarından hapis cezası aldığından cezaevinden tahliye edilmedi.

İDDİANAME

İddianameye göre, FETÖ, örgüt aleyhinde çalışmalar yapan Necip Hablemitoğlu ile ilgili dönemin sözde "Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ı görevlendirdi. Özcan da Hablemitoğlu'nun önünün kesilmesi için FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı ve Ali Serhat Ilıcak'a durumu anlattı.

Altaylı, Mustafa Özcan'ı Hablemitoğlu ile görüştürmesi için dönemin Sağlık Bakanına ulaştı ancak her seferinde Hablemitoğlu, bu talebi geri çevirdi.

Hablemitoğlu'nun, MİT Müsteşarı olacağına dair duyumlar üzerine yeniden devreye giren örgüt, onu öldürmesi için o dönem müsteşar olmak isteyen bir diğer isim Levent Göktaş'a, Aydın Köstem aracılığıyla ulaştı.

FETÖ'nün teklifini kabul eden Göktaş, bunun için emrinde görev yapan eski askerler Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek ve Nuri Gökhan Bozkır'a suikast talimatı verdi.

Bozkır, Hablemitoğlu'nun evinin olduğu sokakta keşif yaptı, ardından yurt dışı görevi kapsamında Kazakistan'da bulunan Mumcuoğlu, iz bırakmamak için KKTC üzerinden Türkiye'ye gelerek 18 Aralık 2002'de Hablemitoğlu'nu, evinin önünde başından vurarak öldürdü.

Bu kapsamda sanıklar FETÖ elebaşı Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem, "tasarlayarak öldürmeye azmettirmekten", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek'in ise "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın da "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in ise "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Etiketler : hablemitoğlu suikastı necip hablemitoğlu fetö fetullah gülen levent göktaş dava tahliye
Afra ile birlikte tatil yok

Afra ile birlikte tatil yok
Şöhret bilinmeyen numaralardan gelmiş

Şöhret bilinmeyen numaralardan gelmiş
Dostça ayrılık

Dostça ayrılık
Sandıkta pahalı tarz yarışı

Sandıkta pahalı tarz yarışı
Armut'la listelerde

Armut'la listelerde
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Bakü enerjisi

Bakü enerjisi
Cannes yolcusu

Cannes yolcusu
2 milyon barajını aştı

2 milyon barajını aştı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX