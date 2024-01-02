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02 Ocak 2024 Salı 22:26:00 - Güncelleme:02 Ocak 2024 Salı 22:26:00

Hablemitoğlu suikastının zanlısı yakalandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından aranan Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından aranan Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalandığını duyurdu.

EGM'den operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler : Necip Hablemitoğlu suçlu yakalandı terör silah sağlama
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