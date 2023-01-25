Habertürk muhabirinin "karne hediyesi olarak ailesi çocuğa et aldı" haberinin kurgu olduğu ortaya çıktı. Muhabirin işine son verilmesinin ardından yayınlanan ham görüntülerde, çocuğun, "Annem karne hediyesi et aldı der misin?" şeklinde yönlendirildiği görüldü.

HABERTÜRK MUHABİRİNİN KURGUSU ORTAYA ÇIKTI

Habertürk, işine son verdiği muhabirin yaptığı, 'annem karne hediyesi olarak et aldı' şeklindeki haberin ham görüntülerini paylaştı. Muhabirin röportaj öncesinde küçük çocukla nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı tespit edildi.

Habertürk tarafından yayımlanan görüntülerde, muhabirin küçük çocuğu yönlendirmek için, " Annem karne hediyesi et aldı der misin?" şeklinde konuştuğu görüldü.

Muhabirin gazetecilik ilke ve kurallarına tümüyle aykırı olarak sunduğu haberde, küçük çocuğun karnesini kadraja alarak aynı ifadeleri tekrar ettirdiği görüldü.

YALAN HABER ÜZERİNDEN ALGI YAPTILAR

'Karne hediyesi et' haberi üzerinden muhalif kesimler algı yarışına girişmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu seçim, karne hediyesi olarak 3 parça et alan çocuklarla, 5 bin dolarlık tuhaf kıyafetler giyenler arasında olacak." dedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Karne gününde bir çocuğumuzun "Annem karne hediyesi olarak et aldı." sözünden daha acı bir söz var mı? Akıl dışı ekonomi politikalarıyla insanlarımızı et alamayacak duruma getirip "Şahlanıyoruz, uçuyoruz, Almanya bizi kıskanıyor." diyenlerde utanacak yüz var mı?" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Eğer bugün bir evladımızın karne hediyesi yarım kilo et ise bizlere uyku haram! Sizler sarayınızda manda yoğurdu yiyip, ejder meyveli smoothie içerken bu asil millet açlıkla mücadele ediyor. Bu karanlık günler geçecek, refah ve bolluk gelecek." dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Elhamdülillah, Saraylarınızda sizin haliniz ortada da, Milletin evlerinde çocuklarımızın hali de ortada. Sayenizde Anneler çocuklarına karne hediyesi üç kalem pirzolayı anca yediriyor." dedi.