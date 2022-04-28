VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
BM: İngiltere'de 'mülteci karşıtı yasa tasarısı'nın kabulü uluslararası sistemi zayıflatabilir
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı: Rusya tebligatlarımıza yanıt vermiyor
Tunceli'de Eren Abluka-7 Operasyonu başlatıldı
Mersin'de bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 6 terörist yakalandı
DSÖ: Belçika'daki çikolata ürünlerine bağlı dünyada 151 salmonella vakası var
Kamu kurumlarının yurt dışından sağladığı kredilerde Hazine garantisi oranı artırıldı
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekatı bölgelerinde 12 terörist etkisiz hale getirildi
Merkez Bankası 2022 sonu enflasyon tahminini güncelledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
e-Devlet'in yeni hizmeti duyuruldu! Bütün fiyatlar tek ekranda
Emekli maaşları değişiyor!
Terör yuvaları darmadağın!
Türkiye'den kritik SAMP-T açıklaması
'Kaset Kumpas' davası sonrası çarpıcı çıkış
Rusya'yı o listeye alıyorlar
Bir ülke daha Bayraktar TB2'yi tercih etti
Bayramda hava nasıl olacak?
Oyunculuk beni korkutuyor
Karavanı Twitter'ı çalkaladı
Çağlar'ın 11 yaşında çocuğu var!
Ekrana döneceğim
Çocukluğuna döndü
Estetikle herkes aynı
28 Nisan 2022 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 11:00:00

Haberleşme tarifeleri e-Devlet'te: İnternet, telefon ve televizyon ücretleri karşılaştırılabilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

e-Devlet'ten yeni uygulama geliyor. Buna göre, e-Devlet üzerinden operatörlerin tarife ve kampanya teklifleri tek ekranda karşılaştırma yapılarak görüntülenecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik haberleşme hizmetinden faydalanmak isteyen kişilerin, e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yaparak operatörlerin tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırabilmelerine imkân veren yeni bir adım attı. Uygulama sabit internet, sabit telefon, TV, mobil telefon ve adrese dayalı mobil internet hizmetine ilişkin tarifeleri kapsayacak.

Sabah'ın haberine göre bu uygulamayla vatandaşa alabileceği hizmetleri e-Devlet üzerinden karşılaştırma imkânı verilirken, piyasada da fiyat regülasyonu sağlanmış olacak.

ANLIK CEVAP VERİLECEK

Konuya ilişkin hazırlanan taslak çalışmaya göre uygulama, 200 bin ve üzeri abonesi olan işletmeciler ile tarifelerinin veya kampanyalarının e-Devlet Kapısı üzerinden karşılaştırılmasını talep eden diğer işletmecilerin, bireysel abonelik sözleşmesi kapsamında sundukları sabit internet, sabit telefon, TV, mobil telefon ve adrese dayalı mobil internet hizmetine ilişkin tarifeleri kapsayacak.

Tüketicilerin, e-Devlet Kapısına giriş yaptıktan sonra tarife karşılaştırma hizmetini kullanarak işletmecilerin tarife ve kampanya tekliflerini karşılaştırmalarına imkân sağlanacak.

Tarife karşılaştırma hizmetinde yapılacak sorgular anlık olarak işletmecilere iletilecek, işletmeciler de sorgulara anlık olarak cevap verecek.

TARİFELER ÜCRETE GÖRE SIRALANACAK

Tarife karşılaştırma hizmetini kullanmak isteyen tüketicilere, faydalanmak istenilen hizmet türüne göre "mobil telefon", "adrese dayalı mobil internet", "sabit telefon", "sabit internet" ve "TV" seçenekleri arasından seçim yapma imkânı sunulacak.

TV hizmeti tek başına seçilemeyecek ancak sabit telefon veya sabit internet ile birlikte seçilebilecek. Filtreleme seçeneklerini kullanarak tarife ve kampanya sorgulaması yapma imkânı verilecek.

Sorgulama sonucu gösterilecek tarifeler veya kampanyalar, ortalama aylık ücrete göre artan bir şekilde sıralanacak.

Adrese dayalı mobil internet, sabit internet veya sabit telefon hizmeti seçilmesi durumunda, tüketicinin talebine bağlı olarak yerleşim yeri adresi, sunulacak teklifte değerlendirilmek üzere işletmeciye gönderilecek. Sorgulamalar belirtilen adres özelinde yapılacak.

İKİ AYRI FİYAT TEK EKRANDA GÖRÜLEBİLECEK

Vatandaşa işletmeci adı, ortalama aylık ücret aralığı, ödeme tipi (faturalı/ön ödemeli), numara taşıma veya internet servis sağlayıcılığı değişikliği olup olmadığı ve taahhüt süresi gibi konularda filtreleme seçenekleri de sunulacak sunulur.

Gerekli filtrelemelerin yapılmasının ardından, tarife veya kampanya tekliflerinin herhangi ikisinin seçilmesine ve seçilen iki teklifin detay kısmında yer alan parametreler de dâhil olmak üzere özelliklerinin tek bir ekranda karşılaştırılmasına imkân sağlanacak.

Etiketler : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telefon TV mobil telefon e-Devlet Kapısı
Türk örf adetlerine alıştı

Türk örf adetlerine alıştı
Babalar Günü'ne özel plak

Babalar Günü'ne özel plak
Hamilelik güzel geçiyor

Hamilelik güzel geçiyor
Evlilik teklifleri aldım

Evlilik teklifleri aldım
‘Bir Zamanlar Çukurova'da bebek sevinci

‘Bir Zamanlar Çukurova'da bebek sevinci
Baba- kız günü

Baba- kız günü
12 Milyonluk test sürüşü

12 Milyonluk test sürüşü
Balkan çıkarması

Balkan çıkarması
Gençlik dizisinde

Gençlik dizisinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER