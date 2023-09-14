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14 Eylül 2023 Perşembe 07:21:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 07:21:00

Güzel yürek sevindirdi

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Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından artan hazır su tüketimini değerlendiren Abdulkadir Zeki Gülmez, topladığı mavi kapakları geri dönüşüme sattı. Elde ettiği gelirle temin ettiği tekerlekli sandalyelerle 250 engelliyi mutlu etti.

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından artan hazır su tüketimini değerlendiren Abdulkadir Zeki Gülmez, topladığı mavi kapakları geri dönüşüme sattı. Elde ettiği gelirle temin ettiği tekerlekli sandalyelerle 250 engelliyi mutlu etti.

12 YILDIR MAVİ KAPAK TOPLUYOR

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası kentte depremzedelerin ihtiyaçları hazır suyla karşılandı. Kentte, 2011 yılından beri mavi kapak toplayan ve birçok engelliyi hem tekerlekli sandalye hem de akülü arabaya kavuşturan Abdulkadir Zeki Gülmez, hazır su tüketimi artınca mavi kapakları toplayıp, engellileri sevindirmek için harekete geçti.

DEPREMDE UZUVLARINI KAYBEDENLER

Yardımsever Gülmez, depremzedeler için kurulan çadır ve konteyner kentlerde mavi kapakların çöpe atılmayıp toplanmasını sağladı. Bu süre zarfında 15 ton kapak toplayan Gülmez, kapakları geri dönüşüme kazandırılması için satıp elde ettiği gelirle aralarında depremde uzuvlarını kaybeden 75 kişinin de bulunduğu 250 depremzede engelliye tekerlekli sandalye ulaştırdı.

Etiketler : Kahramanmaraş Yardımsever Gülmez 250 engelli
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