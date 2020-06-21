Libya-Mısır savaşı çıkar mı?

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21 Haziran 2020 Pazar 08:45:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 08:57:00

Güvenlik Uzmanı Dr. Eray Güçlüer: Mısır, Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi göze alamaz

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Darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya tehdidine ilişkin uzmanlar, 'Mısır Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi göze alamaz. Çünkü böyle bir güçleri yok. Mısır için Libya tam bir bataklık olur' değerlendirmesinde bulundu.

Libya Ordusu, darbeci Abdulfettah es-Sisi'nin "Sirte ve Cufra kırmızı çizgimizdir" şeklindeki açıklamalarının, Libya'nın iç işlerine yapılmış apaçık bir müdahale ve savaş ilanı olduğunu duyurdu. Peki, iki ülke arasında neler yaşanıyor? Bölgeyi bekleyen yeni bir tehlike var mı?

Güvenlik Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Coşkun Başbuğ ile Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Yusuf Alabarda, darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundular.

SİSİ SAVAŞI GÖZE ALAMAZ…

Aksam.com.tr'in haberine göre; Mısır’ın Libya ile savaşmayı göze alamayacağını belirten Coşkun Başbuğ, “Sisi kendisini güdenlerin talimatıyla sınıra göstermelik sevkiyat yaptı. Türkiye sahada oynanan oyunu kısa sürede fark etti ve Libya’daki temsilcilerimizin çıkarları hedefe alındığında Hafter’in ve onu destekleyenlerin meşru hedefimiz olacağını açıkladı. Bu yüzden Sisi savaşı göze alamayacaktır. Savaşa yeltendiğinde Mısır’da linç edilir.” ifadelerini kullandı.

MISIR İÇİN LİBYA BATAKLIK OLUR…

Dr. Eray Güçlüer, “Mısır Türkiye ile karşı karşıya gelmeyi göze alamaz. Çünkü böyle bir güçleri yok. Mısır için Libya tam bir bataklık olur. Kahire deklarasyonunda ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapmaları politik çözüm arayışında olduğunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.

MISIR IMF'DEN KREDİ ALDI...

Mısır’ın bölgesel gerginliğe girmeyeceğine dikkat çeken Yusuf Alabarda, “Sisi’nin Libya’ya ilişkin yaptığı sert açıklamalar, ülkenin koronavirüs sürecinden çok yoğun etkilendiği, IMF üzerinden kredi aldığı döneme denk gelmekte. Sisi agresif tavrını sahada sürdürürse, kuşkusuz bunun ilk cevabını Mısır’ın sokağından alır.” dedi.

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