Güvenlik soruşturması için yeni düzenleme Meclis'te
Kaynak: TRT HABER
Kamu görevlilerinin işe başlamasında aranacak soruşturma kriterlerini belirleyen teklif Meclis'e sunuldu.
İlk kez veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
Arşiv taraması ilk defa veya yeniden memuriyete atananlar için yapılacak.
Güvenlik soruşturması emniyet birimlerinde çalışacak ve üst kademe kamu yöneticiliğine atanacaklar için yapılacak.
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