Terörist avlayan yerli radar TSK'ya teslim edildi!

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23 Temmuz 2020 Perşembe 13:54:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 14:12:00

Güvenlik güçleri droneleri Retinar ile yakalayacak

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Meteksan Savunma tarafından geliştirilen, drone sistemlerinin kuşlardan ayırt edilmesini, farklı araçların tespit ve takibini sağlayan Retinar FAR-AD Sistemleri güvenlik güçlerine teslim edildi.

Drone tehditlerine karşı güvenlik güçlerinin kullanımına yeni radar sistemleri kazandırıldı.

Sabit ve döner kanatlı mini/mikro insansız hava araçları (İHA), diğer bir ismiyle drone sistemleri, son yıllarda özellikle terör örgütleri tarafından kolayca tedarik edilebilmeleri ve kullanılmaları sebebiyle güvenlik güçleri için önemli bir tehdit oluşturuyor.

Drone tehditlerine karşı önlem olarak çeşitli karıştırıcı sistemleri bulunsa da bu sistemlerin etkisiz hale getirilebilmesi için öncelikle aracın tespit edilmesi gerekiyor. Mini/mikro İHA'ların uzaktan tespiti için de radar sistemleri en kritik sistem olarak ön plana çıkıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), bu sistemlerin güvenlik güçlerine kazandırılması için çalışmalar yürütüyor. Başkanlık ile Meteksan Savunma arasında imzalanan Mini/Mikro İHA Tespit Radar Sistemi Sözleşmesi kapsamında Retinar FAR-AD Drone Tespit Radarı 8 ay gibi kısa sürede tamamlandı.

Drone sistemlerinin kuşlardan ayırt edilmesi, DJI Phantom, TALON gibi farklı araçların tespit ve takibi gibi birbirinden farklı birçok testi başarıyla tamamlayan Retinar FAR-AD Sistemlerinin teslimatı gerçekleştirildi.

Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Retinar FAR-AD Drone Tespit Radarı, mini/mikro İHA'lara ve karadan gelecek tehditlere karşı tamamen yerli ve milli olarak geliştirildi. Retinar FAR-AD, geniş alanları otomatik tarayarak dronelere yönelik güvenlik güçlerinin birincil sensörü olarak görev yapacak.

MANEVRALARDAN ETKİLENMİYOR

Ku frekans bandında düşük RF çıkış gücüyle çalışan sistem, ileri teknoloji katı hal radyo frekans tasarımına ve sayısal tabanlı radar mimarisine sahip bulunuyor. Özelleştirilmiş darbe sıkıştırmalı darbe doppler dalga şekli kullanan sistem, sayısal radar mimarisi sayesinde farklı dalga şekilleri ve farklı açısal dönme hızlarıyla seçilebilir etkin kullanım modları sunuyor. Retinar FAR-AD, 30 rpm dönüş hızı sayesinde tehditlerin manevralarından etkilenmiyor ve takibini başarıyla gerçekleştiriyor.

Retinar FAR-AD, anlık 40 derece yükseliş açısıyla aynı anda karadaki tehditleri 7 kilometre ve havadaki tehditleri 3 kilometre menzile kadar tespit ve takip edebiliyor. Radar, hedeflerin istikamet, 9 kilometreye kadar mesafe, hız ve yönelim bilgilerini operatöre sunuyor. Otomatik hedef sınıflandırması yapabilen sistem, oluşan belirsizlikleri gidermek ve sınıflandırma güvenilirliğini yükseltmek için Hedef Analiz Modu'nda detaylı algoritmalarıyla sınıflandırma başarısını yükseltiyor.

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