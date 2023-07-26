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26 Temmuz 2023 Çarşamba 20:59:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 20:59:00

Guterres'den Nijer'e anayasal düzenin korunması çağrısı

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijer'deki darbe girişimini kınadı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Genel Sekreter, Nijer'deki durumu yakından takip ediyor. Nijer'de iktidarı zorla ele geçirme ve demokratik yönetimi, barışı ve istikrarı baltalamaya yönelik her türlü çabayı şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Nijer'deki darbe girişimini şiddetle kınayarak, anayasal düzenin korunması çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Genel Sekreter, Nijer'deki durumu yakından takip ediyor. Nijer'de iktidarı zorla ele geçirme ve demokratik yönetimi, barışı ve istikrarı baltalamaya yönelik her türlü çabayı şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Guterres'in ilgili tüm aktörleri itidalli davranmaya ve anayasal düzeni korumaya çağırdığını aktaran Dujarric, BM'nin Nijer hükümeti ve halkının yanında olduğu mesajını verdi.

Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, sabah saatlerinde darbe girişiminde bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda alıkoymuştu.

Etiketler : BM Genel Sekreteri Nijer darbe demokrasi şiddet
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