Gurura altın plaket

ÇOCUK MUTLULUĞU YAŞAYAMADI

Konya Sarayönü'nde 81 yaşındaki Fuat Turan, zorluklarla sahip olduğu evini Mehmetçik için bağışladı. Gençliğinde Almanya'da çalışarak elde ettiği birikimle memleketine dönen Turan, yaptırdığı evde eşiyle hayat sürdü ama çocuk sahibi olma sevinci yaşayamadı. Eşinin vefatından sonra yokluğuna dayanamayan ve hayatı paylaştıkları evi satan Turan, yıllar içinde yaptığı birikimi de ekleyerek yeni bir ev aldı.

YEĞENLERİNİN YANINDA ÇALIŞIYOR

Sağlığı bozulduktan sonra yeğenlerinin yanına taşınan Turan, evini Türk Silahlı Kuvvetlerine destek amacıyla Mehmetçik Vakfına bağışladı. Altın plaket ve şükran beratıyla onurlandırılan Turan, vatanı korumak için canını hiçe sayarak görev yapan Mehmetçik'e imkanı ölçüsünde destek olmak istediğini söyledi. Fuat Dede, "Askerimiz bizim gücümüz. Mehmetçik Vakfı benim için daha başka" dedi.

Zorluklarla sahip olduğu evini Mehmetçik için bağışlayan 81 yaşındaki Fuat Turan altın plaket ve şükran beratıyla onurlandırıldı.