VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MB, Cumhurbaşkanı kararıyla göreve atanan yeni başkan yardımcılarının öz geçmişlerini paylaştı
Bakan Yerlikaya: Dünyada bu noktada en iyisiyiz
"Kerbela şehitleri hepimizin şehidi, davaları hepimizin davasıdır"
TÜGVA: Bütün genç arkadaşlarımızın derdine derman olmak istiyoruz
Çin: Rusya'yla ilişkilerimiz normal ekonomik ve ticari işbirliği üzerine
Danimarka'da aşırı sağcı grup cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
28 Temmuz 2023 Cuma 15:43:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 15:43:00

Gürsoy Vakfı, Mimar Sinan'ın vasiyetini yaşatmaya devam ediyor

ABONE OL

Kültürel mirasın korunması ve yaşatılması adına Türkiye'de ve dünyada önemli çalışmalara imza atan Gürsoy Grubu'na bağlı sosyal sorumluluk projeleri yürüten Gürsoy Vakfı, Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nin restorasyonu esnasında bulunan vasiyetini, Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen 28 Temmuz 2023 gününde aşure dağıtarak yerine getirdi.

Gürsoy Vakfı, Osmanlı İmparatorluğunun baş mimarı Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nin restorasyonunda bulunan vasiyetini yaşatma görevini sürdürüyor. Vakıf, her sene olduğu gibi bu sene de Aşure gününde Süleymaniye Cami'sine gelenlere kazanlarda pişirilen aşureleri dağıttı.

Gürsoy Vakfı Başkanı Turgut Gürsoy: "Gürsoy Vakfı olarak, kültürel mirasımızın korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mimar Sinan'ın vasiyetinde yer alan 'Her Muharrem ayının 10'unda cami görevlileri benimle ilgili hatim okusunlar, bu hatimlerin duasını türbemin başında yapsınlar. Ayrıca gelirinden gelen bir akça ayrılıp fakir fukaraya yemek ve aşure dağıtılsın' ifadelerinin anısına sahip çıkıyor, kültürel değerlere destek veriyor ve gelecek nesillerin de bu önemli mirası tanımasını istiyoruz. Vakfımız sadece tarihi mirasın korunmasıyla kalmayıp, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek toplum için fark yaratmaya devam edecektir" dedi.

Gürsoy Vakfı, Mimar Sinan'ın vakfiyesini yerine getirdiği bu anlamlı geleneği yaşatmayı sürdürecek.

Etiketler : Gürsoy Vakfı Süleymaniye Camii Aşure Günü Gürsoy Vakfı Başkanı Hasan Gürsoy
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Seyirci beyazperdeye dönecek

Seyirci beyazperdeye dönecek
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX