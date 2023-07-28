Gürsoy Vakfı, Mimar Sinan'ın vasiyetini yaşatmaya devam ediyor
Kültürel mirasın korunması ve yaşatılması adına Türkiye'de ve dünyada önemli çalışmalara imza atan Gürsoy Grubu'na bağlı sosyal sorumluluk projeleri yürüten Gürsoy Vakfı, Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nin restorasyonu esnasında bulunan vasiyetini, Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen 28 Temmuz 2023 gününde aşure dağıtarak yerine getirdi.
Gürsoy Vakfı, Osmanlı İmparatorluğunun baş mimarı Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nin restorasyonunda bulunan vasiyetini yaşatma görevini sürdürüyor. Vakıf, her sene olduğu gibi bu sene de Aşure gününde Süleymaniye Cami'sine gelenlere kazanlarda pişirilen aşureleri dağıttı.
Gürsoy Vakfı Başkanı Turgut Gürsoy: "Gürsoy Vakfı olarak, kültürel mirasımızın korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mimar Sinan'ın vasiyetinde yer alan 'Her Muharrem ayının 10'unda cami görevlileri benimle ilgili hatim okusunlar, bu hatimlerin duasını türbemin başında yapsınlar. Ayrıca gelirinden gelen bir akça ayrılıp fakir fukaraya yemek ve aşure dağıtılsın' ifadelerinin anısına sahip çıkıyor, kültürel değerlere destek veriyor ve gelecek nesillerin de bu önemli mirası tanımasını istiyoruz. Vakfımız sadece tarihi mirasın korunmasıyla kalmayıp, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek toplum için fark yaratmaya devam edecektir" dedi.
Gürsoy Vakfı, Mimar Sinan'ın vakfiyesini yerine getirdiği bu anlamlı geleneği yaşatmayı sürdürecek.
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