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30 Temmuz 2023 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 09:15:00

Gürsel Tekin'den ittifak resti: İP ve HDP olmadan kazanırız

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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CHP'li eski Milletvekili Gürsel Tekin, yerel seçimlerde ittifak konusuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İYİ Partili Nebi Hatipoğlu'nun "İYİ Parti, aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın? CHP ve HDP olmadan da kazanabiliriz" sözleri gündemdeki sıcaklığını korurken CHP'li eski Milletvekili Gürsel Tekin de katıldığı bir programda "yerel seçimlerde ittifak" konusuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tekin, ittifak yaptıkları İYİ Parti ve HDP'ye rest çekip büyükşehirlerde seçimlere tek gireceklerini açıkladı. Tekin, "İYİ Parti olmadan da, HDP olmadan da İstanbul ve Ankara'da kazanabiliriz" diyerek şunları kaydetti: "Siyasette matematik önemli ancak hiç tutmamıştır. Tutmuş olsaydı bizim ittifakla yüzde 60 oy almamız gerekiyordu. Onun için önümüzdeki yerel seçimlerde çok rahatlıkla hem İYİ Parti seçmeninde hem de HDP seçmeninde, AK Parti seçmeninde CHP adayları oy alabilir. Ama İstanbul ve Ankara konusunda CHP'nin bir sıkıntısının olmayacağını çok net olarak söyleyebilirim."

Etiketler : iyi parti chp hdp ak parti gürsel tekin
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