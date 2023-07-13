VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Bolat açıkladı! İhracat tarihinde bir ilk...
İnsansı robot için geri sayım!
Aliyev ve Paşinyan 15 Temmuz'da Brüksel'de bir araya gelecek
BM duyurdu! Sudan'da toplu mezar: 87 kişinin cesedi bulundu
Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Musa: Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik temaslar sıklaşabilir
Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 372'ye yükseldi
13 Temmuz 2023 Perşembe 10:35:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 10:35:00

Sırp çete lideri Vukotiç'in öldürülmesi soruşturması... Yakup Doğan Türkiye'ye getirildi

ABONE OL

İstanbul'da çete savaşlarında pusu kurularak öldürülen Sırp çete lideri Jovan Vukotiç'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada cinayetin kilit isimlerinden firari olarak uzun süreden beri aranan ve geçen yılın Ekim ayında Gürcistan'da yakalanan Yakup Doğan Türkiye'ye getirildi.

Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin kırmızı bültenle aranırken Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilen şüpheli Yakup Doğan tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkesinde "Skaljari" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşlarından Vukotiç'in Şişli'de motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısında öldürülmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerince gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda motosikleti kullandığı tespit edilen, yurt dışına kaçtıktan sonra hakkında kırmızı bülten çıkarılan Yakup Doğan 5 Ekim 2022'de Gürcistan'da yakalandı.

Bu ülkenin adli makamlarınca tutuklanan şüpheli, 11 Temmuz'da Türkiye'ye iade edilerek Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.

İstanbul'da polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup Doğan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : 0
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira

Robbie Williams Bodrum'da sahneye çıkacak: Konser bileti 50 bin lira
Estetikliler kendileriyle barışık değiller

Estetikliler kendileriyle barışık değiller
Dolandırıldım

Dolandırıldım
Aşkı komşuda buldu

Aşkı komşuda buldu
Ekin'den kemençe şovu

Ekin'den kemençe şovu
Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti

Sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti
Dalgalarla dans etti

Dalgalarla dans etti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX