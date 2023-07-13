Sırp çete lideri Vukotiç'in öldürülmesi soruşturması... Yakup Doğan Türkiye'ye getirildi
İstanbul'da çete savaşlarında pusu kurularak öldürülen Sırp çete lideri Jovan Vukotiç'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada cinayetin kilit isimlerinden firari olarak uzun süreden beri aranan ve geçen yılın Ekim ayında Gürcistan'da yakalanan Yakup Doğan Türkiye'ye getirildi.
Sırp organize suç örgütü elebaşı Jovan Vukotiç'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin kırmızı bültenle aranırken Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilen şüpheli Yakup Doğan tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkesinde "Skaljari" olarak bilinen organize suç örgütünün elebaşlarından Vukotiç'in Şişli'de motosikletli 2 şüphelinin silahlı saldırısında öldürülmesine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyelerince gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda motosikleti kullandığı tespit edilen, yurt dışına kaçtıktan sonra hakkında kırmızı bülten çıkarılan Yakup Doğan 5 Ekim 2022'de Gürcistan'da yakalandı.
Bu ülkenin adli makamlarınca tutuklanan şüpheli, 11 Temmuz'da Türkiye'ye iade edilerek Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.
İstanbul'da polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup Doğan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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