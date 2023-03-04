Gürbulak'ta 11 maymun yavrusu ele geçirildi
Kaynak: TRT Haber
Gümrük Muhafaza ekiplerinin Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirdiği operasyonda 11 maymun yavrusu ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen yolcu otobüsünü kontrol ettiği sırada aracın bagajındaki iki sepetten sesler geldiğini fark etti.
Sepetlerde içinde maymun yavruları olduğu belirlendi. Ekiplerce güvenli alana alınan ve kaçak yollardan ülkeye sokulmaya çalışılan maymun yavruları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Maymunların ilk bakımları ve beslenme ihtiyaçlarıyla gümrük muhafaza ekipleri ilgilendi.
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