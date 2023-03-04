Gürbulak'ta 11 maymun yavrusu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen yolcu otobüsünü kontrol ettiği sırada aracın bagajındaki iki sepetten sesler geldiğini fark etti.

Sepetlerde içinde maymun yavruları olduğu belirlendi. Ekiplerce güvenli alana alınan ve kaçak yollardan ülkeye sokulmaya çalışılan maymun yavruları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Maymunların ilk bakımları ve beslenme ihtiyaçlarıyla gümrük muhafaza ekipleri ilgilendi.