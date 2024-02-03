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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 6 bin 168 kilogram metamfetamin ele geçirildi
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03 Şubat 2024 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:03 Şubat 2024 Cumartesi 11:45:00

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 6 bin 168 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 168 kilogram sıvı metamfetamine el konuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Kapısı yolcu salonunda, gümrük ekiplerince yapılan yolcu analizleri ve kontroller sırasında, İran uyruklu bir kişinin eşyaları arasında şeffaf yağ şişelerine doldurulmuş şüpheli sıvı tespit edildi.

Şüpheli maddeden numune alınarak yapılan analizde, sıvının "metamfetamin" cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Operasyon sonucunda, 6 bin 168 kilogram olduğu belirlenen uyuşturucuya el konuldu.

Konuya ilişkin soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Etiketler : ticaret bakanlığı gümrük muhafaza gürbulak gümrük kapısı metamfetamin
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