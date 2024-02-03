Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 6 bin 168 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 168 kilogram sıvı metamfetamine el konuldu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Kapısı yolcu salonunda, gümrük ekiplerince yapılan yolcu analizleri ve kontroller sırasında, İran uyruklu bir kişinin eşyaları arasında şeffaf yağ şişelerine doldurulmuş şüpheli sıvı tespit edildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 6.168 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) February 3, 2024
Konuyla ilgili tahkikat Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmekte olup, şüpheli şahıs çıkarıldığı... pic.twitter.com/9GYtAmFBEg
Şüpheli maddeden numune alınarak yapılan analizde, sıvının "metamfetamin" cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.
Operasyon sonucunda, 6 bin 168 kilogram olduğu belirlenen uyuşturucuya el konuldu.
Konuya ilişkin soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.
- Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 6 bin 168 kilogram metamfetamin ele geçirildi
- Akşener'in ablası hayatını kaybetti
- Adana merkezli "Sibergöz-21" operasyonu kapsamında yakalanan 21 zanlı tutuklandı
- Orhan Gencebay'dan Murat Kurum'un seçim kampanyasına şarkı
- Kilise saldırısı sonrası DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
- Deprem konutlarının ilk etabı hak sahiplerine teslim ediliyor