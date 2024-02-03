Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 6 bin 168 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürbulak Gümrük Kapısı yolcu salonunda, gümrük ekiplerince yapılan yolcu analizleri ve kontroller sırasında, İran uyruklu bir kişinin eşyaları arasında şeffaf yağ şişelerine doldurulmuş şüpheli sıvı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 6.168 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.



Konuyla ilgili tahkikat Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmekte olup, şüpheli şahıs çıkarıldığı... pic.twitter.com/9GYtAmFBEg — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) February 3, 2024

Şüpheli maddeden numune alınarak yapılan analizde, sıvının "metamfetamin" cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi.

Operasyon sonucunda, 6 bin 168 kilogram olduğu belirlenen uyuşturucuya el konuldu.

Konuya ilişkin soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.