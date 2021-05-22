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22 Mayıs 2021 Cumartesi 19:51:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 19:55:00

Günlük vaka sayısı 8 binlerde

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Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti. İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı'ndan günün verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.

Bakan Koca: 9 bin vaka sayısının altına indik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor" diyen Bakan Koca, günlük vaka sayısının 9 binin altına indiğini söyledi. Koca, "Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin" mesajını paylaştı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Ağır hasta sayısı Kovid-19
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