Günlük vaka sayısı 8 binlerde

Sağlık Bakanlığı'ndan günün verileri ile ilgili beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.

Bakan Koca: 9 bin vaka sayısının altına indik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor" diyen Bakan Koca, günlük vaka sayısının 9 binin altına indiğini söyledi. Koca, "Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin" mesajını paylaştı.